Einbrecher knacken Tresor

Die Tat ereignete sich zwischen 19.30 Uhr am Samstag, 20. Oktober, und 12.30 Uhr am Sonntag, 21. Oktober. Die Einbrecher hebelten im Kaufpark Steffenberg einen großen und schweren Tresor zuerst aus der Verankerung und brachen ihn dann auf. Der oder die Täter erbeuteten in dem Geschäft mit Postfiliale Bargeld und Briefmarken in insgesamt fünfstelliger Höhe. Der zusätzlich verursachte Sachschaden liegt zudem bei mehreren Tausend Euro.

Aufgrund der Spuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass sich der oder die Täter länger in dem Gebäude aufhielten und dass der Einbruch nicht ohne Lärm ablief. Die Kripo hofft auf Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können. Die Beamten fragen: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen gemacht? Hinweise an die Kripo Marburg, (0 64 21) 40 60. (red)