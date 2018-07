Einbrecher stehlen Waffen

Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen etwa 22 Uhr am Donnerstag, 19. Juli, und 13.30 Uhr am Samstag, 21 Juli.

Sie stahlen antike Waffen, Luftpistolen und -Gewehre sowie optische Geräte wie Ferngläser. Die Täter machten Beute von nach ersten Überschlagungen fünfstelligem Wert und richteten beim Einstieg noch einen Sach-schaden von mehreren Hundert Euro an.

Die Polizei fragt: Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen beim Schützenhaus und Sportplatz an der Simmersbacher Straße gemacht?

Hinweise bitte an die Polizeistation in Biedenkopf, (0 64 61) 9 29 50 oder an die Kripo Marburg (0 64 21) 40 60. (red)