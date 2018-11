Einbrecher verwüsten Schule

Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch, 21. November, zwischen 1 und 2 Uhr in dem Schulgebäude in der Lahnstraße. „Spuren im Gebäude deuten auf eine überstürzte Flucht des oder der Täter hin“, heißt es vonseiten der Polizei. In der Schule entstand nach ersten Schätzungen ein reiner Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Mehrere eingeschlagene Scheiben ermöglichten den Tätern den Zugang in die verschiedenen Gebäudekomplexe.

Überstürzte Flucht der Täter

Innen hinterließen der oder die Täter eingetretene Türen, aufgebrochenes Mobiliar und offensichtliche Spuren der jeweiligen Durchsuchungen. Unter anderem waren sie im Hausmeisterbüro, in einem Lagerraum, einem Werkraum, im Sekretariat und auch in der Küche. Vermutlich erfolgte aus der Küche die überstürzte Flucht, denn dort blieben unter anderem bereitgelegte Lebensmittel liegen.

Spuren im Schnee zeigten den Fluchtweg in Richtung Kindertagesstätte. Die anschließende Fahndung blieb erfolglos. Ob aus der Schule tatsächlich etwas fehlt, steht derzeit nicht fest.

Polizeisprecher Martin Ahlich fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit rund um die Schule verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, (0 64 21) 40 60. (red)