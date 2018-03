Von Peter Piplies

"Eine Ära geht zu Ende"

Der Kirchenchor Weitershausen löst sich auf / Hoffnung auf Neuanfang

In einem feierlichen Gottesdienst hatten die Sänger in der evangelischen Kirche in Weitershausen nun ihren letzten Auftritt. Nach der Andacht von Pfarrerin Kunkel verabschiedete die Kirchenälteste Rosel Schneider mit Jakob Wege und Anni Prinz ihren Chorleiter Georg Wendel in einen "wohlverdienten und erfüllten Ruhestand".

