Eine Kämpferin für die Schwachen

SERIE DGB-Vorsitzende Käte Dinnebier

Marburg-Biedenkopf (ll). Der 19. Oktober 1974 in Marburg: Mit Käte Dinnebier wird erstmals in Hessen eine Frau an die Spitze eines DGB-Kreisverbandes gewählt.

