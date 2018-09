Von Thomas Hoffmeister

Eine Keimzelle für Innovationen

INVESTITION Viessmann eröffnet Forschungs- und Entwicklungszentrum für 50 Millionen Euro

Allendorf/Eder Eine Keimzelle für Innovationen: Das ist der Anspruch an das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum, das im Viessmann-Werk I in Allendorf-Eder entstanden ist. Rund 50 Millionen Euro sind in das Technikum geflossen.

Copyright © mittelhessen.de 2017