Von Michael Tietz

Eine geballte Ladung Rock und Metal

FESTIVAL Die Band Still Counting legt für ihr „Monsters of Tribute“ am 20. Oktober noch eine Schippe drauf

Gladenbach / Fronhau­sen Noch größer, noch abwechslungsreicher, noch leidenschaftlicher soll es werden – das „Monsters of Tribute“. Für die dritte Auflage der Rockshow am 20. Oktober in Fronhausen legt die Band Still Counting eine Schippe drauf. 1000 Fans werden erwartet.

