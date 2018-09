Einsturzgefahr der Scheune ist gebannt

Fotostrecke Scheune in Mornshausen droht einzustürzen

Anwohner waren auf das durchhängende Dach der Scheune aufmerksam geworden. Der Besitzer war nicht zu Hause. Sie verständigten gegen 15 Uhr das Ordnungsamt und den Gladenbacher Nurullah Altay, der sich vor Ort ein Bild der Lage machen sollte. Im Gespräch mit uns sagte der Diplom-Ingenieur, dass er direkt erkannt habe, dass die Einsturzgefahr der Scheune "sehr groß" gewesen sei. "Der Giebel hätte sich jeden Moment lösen können", so die Einschätzung des Experten.

Weil ein Teil des Hauses in diesem Fall direkt auf die Ortsdurchfahrt gestürzt wäre, habe er den betroffenen Bereich direkt mit einem Warndreieck und Mülltonnen abgesperrt und dann Feuerwehr und Polizei verständigt. Anschließend half er dabei, Bewohner aus angrenzenden Häusern, auf die ein anderer Teil der maroden Scheune hätte stürzen können, in Sicherheit zu bringen.

Helfer der Mornshäuser DRK-Ortsgruppe brachten die Bewohner vorübergehend im Gemeindehaus unter und versorgten sie. Mitglieder des Biedenkopfer DRK versorgten die Helfer an der Einsatzstelle mit Essen und heißen Getränken.

Die Feuerwehren aus Gladenbach und Mornshausen sicherten die Einsatzstelle und leiteten zunächst den Verkehr um, bevor Hessen-Mobil Hinweisschilder aufstellte. Die Firma Archinal aus Wetter kam mit einem Kran und einem Bagger. Die Arbeiter deckten das Dach von einem am Kran hängenden Arbeitskorb ab und brachten es gezielt zum Einsturz.

Neben Kreisbrandinspektor Lars Schäfer war Jörg Linne vom Fachbereich Gefahrenabwehr des Landkreises vor Ort. Linne ist auch Ortsbeauftragter des Marburger THW-Ortsverbands.

Scheune befand sich in schlechtem Zustand

Der Einsatz dauerte bis 23 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war die der Straße zugewandte Giebelseite so weit abgetragen, dass keine Einsturzgefahr mehr bestand. Die Ortsdurchfahrt ist nach Angaben von Jörg Linne wieder befahrbar, die Bewohner der Nachbarhäuser konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Bürgersteig am Haus sei aus Sicherheitsgründen noch gesperrt, der Hof wurde mit einem Bauzaun verschlossen, das Betreten ist verboten. Am Montag sollen Mitarbeiter des Kreisbauamts die Reste der Scheune begutachten und über mögliche Auflagen an den Hauseigentümer entscheiden – der befindet sich den Informationen zufolge derzeit im Ausland.

Auch der Denkmalschutz würde dabei eine Rolle spielen, sagte Linne. Ob das Anwesen geschützt sei, habe allerdings am Freitag noch nicht geklärt werden können.

Die Ursache für den beschleunigten Verfall des Wirtschaftsgebäudes ist noch unklar. Das Dach hing durch und wurde von einer Fachfirma abgetragen. Möglicherweise war ein tragender Balken gebrochen. Die Scheune befand sich augenscheinlich in einem ungepflegten Zustand, jahrelang eindringende Feuchtigkeit hatte vermutlich der Fachwerkkonstruktion zugesetzt.

Zur Schadenshöhe wurden bislang keine Angaben gemacht. (dwe/mad)