Eintracht Frankfurt spielt in Allendorf

Nach dem überraschenden Aus im DFB-Pokal ist den Adlerträgern der Start in die neue Bundesliga-Saison geglückt. Am Samstag steht das erste Heimspiel gegen Werder Bremen an, dann folgt schon die erste Länderspielpause. Die nutzt die Frankfurter Eintracht zu einem Abstecher in den Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Im SVA-Sportpark auf der Allendorfer Beetwiese trifft das Team von Adi Hütter auf den Hessenligisten FC Ederbergland. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Das Testspiel war schon vor Monaten vereinbart worden, nur der genaue Termin stand noch nicht fest.

Erwachsene zahlen zwölf Euro

Vermittelt hat die Partie Thomas Knebel, Gebietsverkaufsleiter der Krombacher Brauerei. Die Verantwortlichen des FCE rechnen mit 3000 bis 4000 Zuschauern.

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich – unter anderem im Autohaus Bad Endbach (Landstraße 61) und im Henkellädchen in Wallau (Alte Straße 2) sowie in den Stadt- beziehungsweise Gemeindeverwaltungen in Allendorf, Battenberg, Bromskirchen und Hatzfeld.

Erwachsene zahlen 12 Euro (keine Ermäßigung), Kinder ab zehn Jahren 7 Euro. Wer sich für einen Kauf am Spieltag entscheidet, zahlt als Erwachsener an der Abendkasse 15 Euro (ermäßigt 12 Euro), Kinder und Jugendliche sind weiterhin mit 7 Euro dabei.

Außerdem gibt es VIP-Karten für 75 Euro. Diese beinhalten Speisen und Getränke vor, während und nach dem Spiel, ebenso wie einen reservierten Parkplatz und einen Sitzplatz im Stadion. Für Rollstuhlfahrer ist ein gesonderter Bereich im Stadion ausgewiesen. (mi)