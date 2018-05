Von Hartmut Bünger

Elkamet ist weiterhin interessiert

Krummacker Biedenkopfer Unternehmen dementiert Kauf in Dautphetal

Biedenkopf Gerüchte machen derzeit in Wallau die Runde: Elkamet habe das Gelände von Johnson Controls in Dautphetal gekauft, heißt es, und kein Interesse mehr am Gewerbegebiet „Krummacker“. Alles falsch, sagt Sophie Cyriax, Assistentin der Geschäftsleitung.

