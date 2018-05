Elkamet kauft ehemaliges Johnson-Betriebsgelände

Das Biedenkopfer Unternehmen Elkamet hat das Betriebsgelände von Adient (ehemals Johnson Controls) in Friedensdorf gekauft. Schon im August wird das Elkamet Geschäftsfeld „Profile für Lichttechnik“ mit zunächst rund 80 Beschäftigten am neuen Standort in Friedensdorf seinen Betrieb aufnehmen. (Archivfoto: Achenbach)