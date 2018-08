Enkeltrick: 18 000 Euro erbeutet

Der Anruf der angeblich guten Bekannten in einer Notlage erreichte die Ende 70 Jahre alte Seniorin um 10.30 Uhr am Mittwoch, 15. August. Die Anruferin schilderte die Notlage, die darin bestand, dass sie auf einer Auktion für 18 000 Euro ein Auto ersteigert, diese Summe aber dummerweise irrtümlich auf ein falsches Konto gebucht hätte. Wenn sie jetzt die Summe nicht bis 13 Uhr an das Amtsgericht Frankfurt überweisen würde, dann drohen 9000 Euro Strafe.

„Die Seniorin wollte gerne helfen. Sie ging zur Bank, hob trotz der geäußerten Bedenken der Angestellten die Summe ab und übergab sie später dem Geldboten“, teilt Polizeisprecher Martin Ahlich mit. Erst nach einem Gespräch mit einer Freundin schaltete die ältere Dame die Polizei gegen 18.20 Uhr ein.

Die Kripo Marburg sucht nun nach Zeugen der Geldübergabe am Mittwoch, 15. August, gegen 12.30 Uhr, im Bachweg in Ockershausen. Der hellhäutige Geldabholer war circa 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Figur. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug ein rot-schwarz-kariertes Hemd, eine Art Holzfällerhemd, über dem Hosenbund seiner blauen, nicht verwaschenen Jeans und braune Halbschuhe. Der Mann hatte zudem eine sogenannte Bauchtasche bei sich.

Die Beamten fragen: Wer hat diesen Mann im Bachweg gesehen? Wer hat diesen Mann eventuell im Bachweg in einem Auto gesehen und kann das Fahrzeug näher beschreiben? War der Mann in Begleitung? „Jede Beobachtung am Mittwoch, 15. August, gegen 12.30 Uhr im Bachweg könnte für die Kripo Marburg wichtig sein und zur Aufklärung des Enkeltrickbetrugs beitragen“, so Martin Ahlich.

Hinweise an (0 64 21) 4 06 0. (red)