Von Michael Tietz

Erst kaufen, dann sanieren

PARLAMENT Stadt zahlt einen Euro für die marode Brücke am Mühlgraben in Mornshausen

Gladenbach-Mornshausen Vor zwei Jahren war das Projekt noch unstrittig. Doch nun steht die Sanierung der Brücke am Mühlgraben in Mornshausen in der Kritik – zumindest bei Teilen des Parlaments. Denn die Stadt muss das Bauwerk erst einmal kaufen. Ein Euro wird dafür fällig.

