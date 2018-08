Von Edgar Meistrell

Es geht Schlag auf Schlag

Baustellen Umleitungsstrecken führen durch Mornshausen und Römershausen

Gladenbach/Steffenberg Schlag auf Schlag geht es mit den Straßenbaustellen im Hinterland in diesem Jahr. In der kommenden Wochen beginnen die Arbeiten auf der Landesstraße zwischen Bottenhorn und Steinperf sowie in der Gladenbacher Teichstraße.

