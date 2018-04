Von Edgar Meistrell

Es gibt nur einen Zuschuss

Radwege Prioritätenliste des Kreises dient als Leitlinie / Zahlen müssen die Baulastträger

Dautphetal / Marburg 181 einzelne Bauprojekte für Radwege listet der Landkreis in einer Prioritätenliste auf. Was aber davon verwirklicht wird, liegt an den Baulastträgern. Zahlen möchte der Landkreis nur einen Teil der Planungskosten.

