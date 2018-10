Experten informieren über Lungen- und Blasenkrebs

Von 11 bis 14 Uhr stehen im Haus des Gastes (Karl-Waldschmidt-Straße 5) die Prävention und Behandlung von Lungen- und Blasenkrebs sowie die Rauchentwöhnung mit aktuellen Zahlen und Trends im Mittelpunkt von Fachvorträgen.

Interessierte können im Foyer von 10 Uhr bis 15 Uhr in und an einem begehbaren Lungenmodell Einblicke in das Atmungsorgan erhalten. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ parallel zu den Vorträgen gibt es Informationsangebote an Ständen der Kliniken, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen und Bewegungsangebote. Außerdem werden gesunde Snacks angeboten.

11 Uhr: Eröffnung durch Landrätin Kirsten Fründt und den Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies

11.20 bis 11.50 Uhr: Fachvortrag „Lungenkrebs, die Behandlung ist Teamarbeit“ mit Professor Dr. Andreas Kirschbaum, Dr. Angélique Holland und Dr. Charis Faoro (UKGM)

11.50 Uhr bis 12 Uhr: Bewegte Pause mit Christiane Schmitt vom Verein „Leben mit Krebs“

12 bis 12.30 Uhr: Fachvorträge zur Rauchentwöhnung – „Das Rauchfrei-Programm“ mit Heike Vetter (Praxis Schürmann/Greulich), „Rauchen in Deutschland – Zahlen und aktuelle Trends“ mit Dr. Timm Greulich (UKGM und Praxis Schürmann/Greulich)

12.30 bis 13.20 Uhr: Pause mit kleinen Snacks und Bewegungsangeboten – Nordic Walking mit Peter Jacobi (Sportkreis Marburg) und Smovey (Bewegung mit Schwungringen) mit Kirsten Balzereit vom Verein „Leben mit Krebs“

13.20 bis 13.50 Uhr: Fachvorträge Blasenkrebs – „Roter Urin! Oh Schreck! Was nun? mit Dr. Rainer Häußermann (UKGM), „Damit der Urin wieder klar wird – was tun?“ mit Professor Dr. Axel Hegele (UKGM). (red)