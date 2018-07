Fackert ist „feuerwehrverrückt“

Die Feuerwehr hat sich über die Jahre verändert, sagt der ehemalige stellvertretende Kreisbrandinspektor. Der Weg zur Feuerwehr war für Fackert beinahe vorgezeichnet: Sein Vater war Gerätewart bei der Biedenkopfer Wehr, der Sohn wuchs praktisch auf der Feuerwache auf, zuerst in die Jugendwehr und dann in die Einsatzabteilung hinein. Später übernahm er ehrenamtliche Führungsaufgaben; außerdem ist er bis heute beruflich als hauptamtlicher Gerätewart bei der Biedenkopfer Wehr tätig.

Als er 1981 in der Einsatzabteilung anfing, waren die Feuerwehren anders organisiert als heute, erzählt der 53-Jährige. „Als Stützpunktfeuerwehr hat Biedenkopf damals alle Verkehrsunfälle im Hinterland abgearbeitet.“ Den kleineren Wehren habe für diese Einsätze die Rettungsschere gefehlt. Eingeklemmte Unfallopfer hätten deshalb manchmal 45 Minuten warten müssen, bis die rettende Biedenkopfer Wehr vor Ort sein konnte. „Heute wäre das unvorstellbar“, sagt Fackert und berichtet, dass die Ausstattung der Wehren in den 80er Jahren insgesamt deutlich verbessert wurde.

Die Bilanz des 53-Jährigen: „Gelohnt hat es sich auf jeden Fall – weil man viel bewirken konnte“

Als Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben verfügt die Biedenkopfer Wehr aber auch heute noch über Sondergerät: eine Gefahrstoffeinheit für Unfälle, bei denen Säure ausläuft, beispielsweise. Oder die Rüstkomponente für schwere technische Hilfen. Als hauptamtlicher Gerätewart in Biedenkopf ist Fackert von Berufs wegen dafür zuständig, dass diese Geräte und alle Fahrzeuge immer einsatzbereit sind.

Doch auch in seiner Freizeit hat er unzählige Stunden bei der Feuerwehr – und zwar nicht nur der in Biedenkopf – verbracht. Er war als Ausbilder im Einsatz, von 1993 bis 2018 als Kreisbrandmeister für die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger zuständig und zwischenzeitlich als Stadtbrandinspektor in Biedenkopf unterwegs.

2007 wurde er zum stellvertretenden Kreisbrandinspektor ernannt und verbrachte fortan auch noch viel Zeit mit Besprechungen und Tagungen – „dabei bin ich eigentlich mehr Techniker als Theoretiker“, sagt er augenzwinkernd. In den Folgejahren war es nicht immer leicht, die verschiedenen haupt- und ehrenamtlichen Aufgaben unter einen Hut zu bringen. „Es gab Einsätze, da bin ich mit der Wehr losgefahren, wurde dann aber aus dem Einsatz ausgeklinkt, um Führungsaufgaben für den Kreis zu übernehmen“, erzählt der 53-Jährige.

Und dann war da noch die große Verantwortung: „Rechtlich ist man ja Vize-Chef von 4000 Feuerwehrleuten im Kreis“, erklärt Fackert. Er musste bei größeren Bränden vor Ort sein, den örtlichen Einsatzleitern Hilfestellung geben – und wenn etwas schiefging, auch selbst übernehmen. „Das ist in den ganzen Jahren aber nur dreimal passiert“, sagt Fackert und macht damit zugleich den Wehren im Kreis ein Kompliment.

Trotz aller Mühe: Die vergangenen elf Jahre als stellvertretender Kreisbrandinspektor haben Spaß gemacht. „Gelohnt hat es sich auf jeden Fall – weil man viel bewirken konnte“, zieht der 53-Jährige Bilanz.

Zugleich blickt er mit etwas Sorge in die Zukunft der freiwilligen Feuerwehren. Die Gesellschaft habe sich gewandelt. Das merke man im Einsatz, wenn Rettungsgassen nicht mehr freigehalten werden. „Das gab es früher nicht“, sagt Fackert. Solcher Ärger belaste die Feuerwehrleute zusätzlich. Dabei seien sie mit Fortbildungen, Übungen und Einsätzen schon ausgelastet – gar nicht zu reden davon, dass sie ja auch noch berufstätig sind und Familien haben. Hinzu komme die psychische Belastung, wenn bei Unfällen Menschen zu Schaden kommen.

Er selbst habe nie vergessen, wie er kurz nach bestandener Atemschutz-Ausbildung zu einem Wohnungsbrand mit einem Todesopfer gerufen wurde. Über die Jahre sei es ihm gelungen, „den Tod nicht so dicht an mich ranzulassen“. Anderen falle das schwerer, sagt der Vater zweier erwachsener Kinder.

„365 Tage im Jahr unter Spannung“ – so beschreibt er die Jahre als stellvertretender Kreisbrandinspektor

Ob sich in Zukunft noch genügend Feuerwehrleute und Führungskräfte finden – Fackert hat da seine Zweifel. Fakt sei jedenfalls, dass inzwischen viele Wehrführer dieses Ehrenamt nach einigen Jahren wieder abgeben, weil die Belastung zu groß sei.

Um Leute für die Feuerwehr zu gewinnen, müssten künftig neue Wege beschritten werden, glaubt Fackert. Vielleicht auch irgendwann über eine finanzielle Vergütung für die freiwilligen Feuerwehrleute nachgedacht werden.

Er selbst frage sich manchmal, wie er es geschafft hat, so viele Jahre dabei zu bleiben. Wenn seine Frau Conny nicht genauso „feuerwehrverrückt“ wäre – sie ist Kreisbrandmeisterin für Brandschutzerziehung –, hätte er sicher nicht so lange durchgehalten, sagt der 53-Jährige.

Trotzdem: „365 Tage im Jahr unter Spannung“ – so beschreibt er die elf Jahre als stellvertretender Kreisbrandinspektor – irgendwann sei das einfach nicht mehr gegangen. Und so hat der Biedenkopfer im Frühsommer 2018 seine Ehrenämter abgegeben, „um erst mal zur Ruhe zu kommen“.

Zum Abschied hat er die höchste, erstmalig im Landkreis vergebene Auszeichnung, das Goldene Brandschutzverdienstzeichen am Bande, verliehen bekommen. Die Ehrung bedeutet ihm viel.

Trotzdem hofft er, dass irgendwann das Ehrenamt des stellvertretenden Kreisbrandinspektors in ein Hauptamt umgewandelt wird. Der Aufgabenfülle wäre das angemessen, meint Fackert und sagt: „Für meine Nachfolger würde ich mir das wünschen.“