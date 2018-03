Von Hartmut Bünger

Fahrer übersieht schneebedeckten Findling

EINSATZ Feuerwehr muss am Mittwochabend in Breidenstein Tank leerpumpen

Biedenkopf-Breidenstein Am Mittwochabend hat ein 43 Jahre alter Berufskraftfahrer gegen 21.30 Uhr beim Einfahren in den fließenden Verkehr in Breidenstein einen schneebedeckten Findling übersehen.

