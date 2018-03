VON SASCHA VALENTIN

Farben wecken Gefühle

KUNST Christel Klaes stellt Werke in der Alten Schule in Bad Endbach aus

Bad Endbach. Eintauchen in eine facettenreiche Welt aus Farben können die Besucher derzeit in der Alten Schule in Bad Endbach. Dort stellt die Künstlerin Christel Klaes eine besonders farbenfrohe Auswahl ihrer Werke aus und zeigt ihren Betrachtern damit, welche Wirkungen Farben auf das eigene Empfinden haben.

Copyright © mittelhessen.de 2014