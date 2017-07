Ferien gehen durch den Magen

Von Nick Acker, Sophia Bernhardt, Dilara Macin, Leonie Patzig und Tom Weigel

ESSEN Zwölf Kinder besuchen Kochkurs von Tanja Dönges-Patzig in der Grundschule Buchenau

Zwölf Kinder haben an dem Kochkurs in der Grundschule Buchenau teilgenommen. (Foto: Tom Weigel)

Die teilnehmenden Kinder haben sich in verschiedene Gruppen aufgeteilt. In der Gruppe Vorspeise waren etwa Nela, Marlisa und Sophie. Sie bereiteten grünen Blattsalat mit frischen Kräutern sowie Tomate-Mozzarella vor.

Das bedeutete viel Schnippelarbeit und das Putzen des Grünzeugs. Trotzdem waren sie mit Feuereifer dabei – auch wenn man sich bei der Menge des Balsamicoessigs augenscheinlich etwas verschätzt hatte.

Anzeige

Die nächste Gruppe kümmerte sich um die verschiedenen Hauptgerichte. Kulinarisch ging dieser Gang in Richtung Italien. So bereiteten Fabiene, Oskar und Lukas Pizza vor – und jeder Teilnehmer der Ferienspiel-Aktion konnte sich seine Ecke so belegen, wie es ihm am besten schmeckte. Beliebt waren freilich die Klassiker Salami und Käse oder Schinken und Pilze. Zusätzlich gab es als Hauptgericht auch Spaghettinudeln mit Tomatensoße; vorbereitet von Anna und Leoni.

Seit drei Jahren bietet Tanja Dönges-Patzig den Kochkurs im Rahmen der Ferienspiele an

Als Dessert servierten Celine, Jette, Antonia und Elena Obstsalat mit frisch geschlagener Sahne. Letztere zuzubereiten war Teamarbeit: Eine hielt den Mixer, zwei die Schüssel, eine das Rezept. Die meisten Kinder waren das erste Mal dabei, sagten sie unseren Reportern. Der eine oder andere kochte bereits zum zweiten Mal in der Grundschule in Buchenau.

Die Leiterin des Ganzen war Tanja Dönges-Patzig. Unterstützt wurde sie von ihrer Helferin Maria. Beide griffen den kleinen Köchen beim Abschmecken und Würzen unter die Arme und gaben ihnen nützliche Koch-Tipps von den Profis.

Die Buchenauerin Tanja Dönges-Patzig hatte die Idee zur Koch-AG. Sie sei begeistert davon gewesen, dass viele Leute so unterschiedliche Aktivitäten im Rahmen der Dautphetaler Ferienspiele anbieten. Sie entschied sich, selbst aktiv zu werden und Ferienspiel-Kinder in die kulinarische Welt des Kochens einzuweisen. Sie biete den Kurs schon seit drei Jahren an, erzählte sie.

Und: Wegen der hohen Nachfrage ist für die letzte Ferienwoche eine weitere Koch-AG angesetzt worden. Und das, obwohl es schon zwei Termine – einen für jüngere und den anderen für ältere Kinder – im regulären Terminplan der Ferienspiele gibt.

Die Leibspeise der Kochkurs-Leiterin Tanja Dönges-Patzig hat es allerdings nicht auf die Speisekarte der Ferienspiele geschafft: Sie isst am liebsten: Parmesanlende mit Kroketten und Speckbohnen. Vielleicht im nächsten Jahr?!