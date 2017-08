Ferienpass-Reporter machen Zeitung

Biedenkopf Wie kommen Artikel und Fotos eigentlich in die Zeitung? Dieser Frage sind am Dienstag fünf Biedenkopfer Ferienpass-Kinder in der Redaktion des Hinterländer Anzeigers nachgegangen. Als Ferienpass-Reporter waren (sitzend, von rechts) Hannah Stegmann, Sarina Fedotow, Selina Sophia Schneider, Emilia Menn und Nikolas Feuring im Einsatz. Gemeinsam mit HA-Mitarbeiterin Franziska Weber (hinten stehend) und Redakteurin Susan Abbe (links) haben die Ferienpass-Reporter eine Veranstaltung für junge Bogenschützen in Biedenkopf besucht und danach in der Redaktion einen Zeitungsbericht darüber verfasst. Zu lesen ist der Artikel in den kommenden Tagen im Hinterländer Anzeiger. (sab/Foto: Bünger)

