Von Sascha Valentin

Ferienspiele starten mit Rekorden

Eröffnungsfest 60 Kinder kommen ans Café O-Läg / 2500 Anmeldungen sind spitze

Gladenbach Die Gladenbacher Ferienpasskinder sind rekordverdächtig in die Sommerferien gestartet. Am Eröffnungsfest der Ferienspiele rund um das Café O-Läg nahmen über 60 Kinder teil – so viele wie schon lange nicht mehr, bilanzierte Stadtjugendpfleger Karlheinz Nickel.

