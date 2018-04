Von Hartmut Bünger

Festspiele haben eine neue Sophie

Schloss Sanni Luis und Yngve Gasoy Romdal treten im Sommer in Biedenkopf auf

Biedenkopf Sophie von Hatzfeldt kommt in diesem Sommer erneut auf die Bühne des Biedenkopfer Schlosses. Also könnte man meinen, Kulturreferent Frank Wölfl müsse nur das Ensemble zusammentrommeln und ein paarmal mit allen kräftig üben. Ganz so einfach ist es nicht.

Copyright © mittelhessen.de 2018