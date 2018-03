Festzug krönt die Kirmes

Niederlaashper feiern mit Unterstützung aus dem Hinterland

Beste Stimmung herrschte auch am Samstag und am Sonntag, als im Festzelt die "Silver Boys" aufspielten. Ortsvorsteherin Waltraud Schäfer hob in ihrer Eröffnungsansprache die Bedeutung der Burschenschaft für die 705-jährigen Niederlaaspher Dorfgeschichte hervor.

