Festzug schlängelt sich durch Ort

Zweieinhalb Jahre Vorbereitungszeit liegen hinter den engagierten Helfern der Dorfgemeinschaft Schlierbach. Im Januar 2016 hatten sie den gleichnamigen Verein ins Leben gerufen. Seitdem plant, organisiert und koordiniert das Komitee alles für die 700-Jahr-Feier des Ortes. Unter dem Motto „Schlierbach – einfach l(i)ebenswert“ wird am dritten August-Wochenende einiges geboten.

Spiel und Spaß sind im Anschluss beim Familiennachmittag auf dem Festgelände angesagt

Viel Arbeit investierte der Festausschuss in den in knapp vier Wochen anstehenden Festzug. Vereine in der Gemeinde Bad Endbach sowie auch in den Nachbarkommunen wurden angeschrieben. Eine geeignete Route durchs Dorf musste ausgewählt und Straßensperrungen beantragt werden. Außerdem nahmen die Schlierbacher vor einem Jahr am Festzug in Oberndorf teil, warben dort bereits für ihr Jubiläumsfest und schauten sich den Ablauf des „bunten Lindwurms“ genau an.

Doch die Mühen scheinen sich gelohnt zu haben. Rund 30 Anmeldungen liegen für den Festzug am 19. August mittlerweile vor. Für ein kleines Dorf wie Schlierbach mit gerade einmal zwei Vereinen sei das kein schlechtes Ergebnis, stellen Ulrich Müller und Holger Schöneck vom Präsidium der Dorfgemeinschaft beim Blick auf die Teilnehmerliste fest.

Den Schaulustigen an der 1,3 Kilometer langen Festzug-Strecke wird sich ein buntes Feld aus Sport- und Kulturvereinen, Institutionen sowie Dorfgemeinschaften vorstellen. So haben unter anderem Radfahrer, Fußballer, Sportschützen, Turner, Jazztänzerinnen und Sänger ihr Kommen zugesagt. Kindergarten, Schule, Feuerwehr und Kirchengemeinden sind ebenfalls dabei.

„Mehrere hundert Teilnehmer marschieren dann durch Schlierbach“, freut sich Ulrich Müller. Die Gruppen kommen aus dem Hinterland sowie auch aus dem angrenzenden Lahn-Dill-Kreis.

Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 14. August bei der Dorfgemeinschaft melden. Dies ist über die Homepage www.700jahreschlierbach.de möglich. Dort gibt es einen Link „Anmeldung Festzug“.

Angeführt wird der Festzug vom Schlierbacher Bürgerkönigspaar. Wer das sein wird, verrät die Dorfgemeinschaft offiziell erst zum Auftakt der 700-Jahr-Feier. Denn die Proklamation des Würdenträgers samt Hofstaat gehört zum Programm des Festkommerses am 17. August.

Der Bürgerschützenkönig war am Pfingstsonntag ermittelt worden. Alle erwachsenen Schlierbacher hatten die Möglichkeit, bei dem sportlichen Wettstreit im Schützenhaus anzutreten und jeweils fünf Schüsse mit dem Luftgewehr auf eine verdeckte Punktescheibe abzugeben.

Die Festzug-Teilnehmer stellen sich am Sonntag, 19. August, ab 13 Uhr in der Straße „Neuer Weg“ am Sägewerk auf. Damit Fußgruppen und Wagen genügend Platz haben, gilt dort ein absolutes Halteverbot. Der Lindwurm setzt sich dann um 14 Uhr in Bewegung. Die Strecke führt über die Schlierbacher Straße bis hinauf zum Festplatz „Hinterm Steinberg“.

Zuschauer, die mit dem Auto nach Schlierbach kommen, können unter anderem am Festplatz sowie am Dorfgemeinschaftshaus parken. „Die Besucher können aber auch mit dem Bus der Linie 383 anreisen, dann ist es nur ein ganz kurzer Fußweg bis an die Festzug-Strecke“, lautet der Tipp von Ulrich Müller.

Das Festprogramm am Sonntagnachmittag wartet mit einem weiteren Höhepunkt auf. Denn der Festzug geht nahtlos in den Familiennachmittag auf dem Festplatz über. „Der wird richtig groß, wir werden einiges für die Kinder und auch für größere Gäste anbieten“, betont Holger Schöneck.

Spaß und gute Laune versprechen unter anderem ein Menschenkicker, mehrere Spielstationen, ein Luftballwettbewerb und das Kinderschminken. Bei den Aktionen können Jung und Alt auch etwas gewinnen.

Info und Kontakt auf www.700jahreschlierbach.de oder eine E-Mail schicken an 700jahreschlierbach(at)gmx.de.

DAS PROGRAMM

Freitag, 17. August

19.30 Uhr: Festkommers mit anschließendem Eröffnungsfeuerwerk

21.30 Uhr: 80er/90er-Party mit DJ, Eintritt: 5 Euro

Samstag, 18. August

20 Uhr: Hüttengaudi mit der fränkischen Partyband „Bassd schO“ – Karten kosten im Vorverkauf 9 Euro und an der Abendkasse 12 Euro.

Sonntag, 19. August

10 Uhr: Gottesdienst im Festzelt

14 Uhr: Festzug vom Sägewerk zum Festplatz

15 Uhr: Familiennachmittag auf dem Festgelände – angeboten werden unter anderem Hüpfburg, Menschenkicker, Kinderschminken, Spielstationen, Luftballonwettbewerb.

15 Uhr: Stimmungsmusik von den Lahntalmusikanten im Festzelt

Die Veranstaltungen finden im und am Zelt auf dem Festplatz „Hinterm Steinberg“ statt.