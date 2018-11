Von Michael Tietz

Feuer, Märchen und viel Musik

AKTION „Einkauf bei Kerzenschein“ am 1. Dezember in der Gladenbacher Innenstadt

Gladenbach Stimmungsvoll startet Gladenbach in den Advent. Beim „Einkauf bei Kerzenschein“ am 1. Dezember funkeln in der Innenstadt Hunderte Kerzen und Fackeln. Es gibt eine Feuershow, Chöre und Musikgruppen unterhalten die Gäste. Die Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet.

