Feuer in Betonsteinwerk: 15.000 Euro Schaden

EINSATZ Brand bricht in Schüttlager in Niedereisenhausen aus

STEFFENBERG-NIEDEREISENHAUSEN Einsatz für die Feuerwehr am späten Dienstagabend in Niedereisenhausen: In einem Betonsteinwerk in der Schelde-Lahn-Straße zwischen dem Steffenberger Ortsteil und Quotshausen hat es gegen 21.20 Uhr gebrannt.

