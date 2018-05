Feuer in einem Sägewerk gelegt

In der Nacht zum Dienstag, 15. Mai, gingen die gegen 2 Uhr alarmierten Feuerwehr der Großgemeinde Cölbe und die Polizei zunächst von einem Vollbrand in einem Sägewerk in Schönstadt aus. Aus diesem Grund wurden auch Drehleitern und Löschwasserfahrzeuge aus Kirchhain, Marburg und Cappel hingerufen. Die Flammen loderten aus einer Abbindehalle.

„Die Befürchtung eines Vollbrandes bestätigte sich dann glücklicherweise nicht“, so Polizeisprecher Martin Ahlich. In der betroffenen Halle brannten mehrere Polder Bauholz. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die frühen Morgenstunden an. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Allerdings gab es neben dem Schaden durch das verbrannte Holz auch einen Gebäudeschaden.

Ermittler suchen nach Zeugen

Nach ersten Schätzungen der Brandermittler beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 10 000 Euro. Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg gehen nach ihren Untersuchungen von Brandstiftung aus und bitten um sachdienliche Hinweise.

Wer hat zur Brandzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet diese an die Kriminalpolizei Marburg unter (0 64 21) 40 60. (red)