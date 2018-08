Von Michael Tietz

Feuerwache wieder flottmachen

POLITIK Ortsbeirat Rachelshausen meldet Projekte für den städtischen Haushalt 2019 an

Gladenbach-Rachelshausen Die Schwarz-Weiß-Trennung in der Feuerwache in Rachelshausen muss endlich umgesetzt werden. Das fordert der Ortsbeirat und hat deshalb den Umbau des Gerätehauses an erster Stelle seiner Prioritätenliste für den städtischen Haushalt 2019 gesetzt.

