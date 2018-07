Feuerwehr ist für jeden etwas

Warum wird man Mitglied in der Feuerwehr? Wir haben Aktive aus allen Hinterländer Kommunen gefragt. (Foto: Meistrell)

Claudia Rink, Bad Endbach-Schlierbach, 34 Jahre: „Als gebürtige Hartenröderin habe ich die Feuerwehr quasi in die Wiege gelegt gekriegt. Mich reizen die Kameradschaft und die Hilfe für die Bevölkerung. Wir tun etwas für das Dorf, damit die Bevölkerung ruhig schlafen kann. Ich war die erste Frau im aktiven Dienst. Zwar sind immer noch überwiegend Herren in der Einsatzabteilung, aber mehr und mehr Mädels finden den Weg zu uns. Wir packen genauso an und haben viel Spaß am Technischen, wie unsere Kameraden.“ (Foto: Stein)

Andreas Debus, Dautphetal-Holzhausen, 29 Jahre: „Für mich hat sich die Frage gar nicht gestellt, ob ich zur Feuerwehr gehe, ich bin damit groß geworden. Meine Eltern und Großeltern waren im Verein, wie auch in der Einsatzabteilung sehr aktiv und so wuchs man über die Jahre in die Feuerwehr hinein. Es ist bemerkenswert und macht Spaß, Menschen in Situationen zu helfen, in denen andere das Weite suchen. Wo andere nicht weiter kommen, stehen wir bereit und helfen. Dass es da zu stressigen Situationen kommt, ist klar, aber es macht Spaß und das Adrenalin sorgt in manchen Einsätzen für positiven Stress, den man gemeinsam nutzt, um den Einsatz bestmöglich abzuarbeiten.“ (Foto: Stein)

Steffen Schmeidl, Breidenbach-Niederdieten, 42 Jahre: „Ich bin in der Feuerwehr, weil es mir Spaß macht, ehrenamtlich für den Schutz der Bürger da zu sein. Zudem finde ich den Zusammenhalt von Jung und Alt in unserer Truppe super. Deswegen bin ich schon seit meinem zehnten Lebensjahr in der Feuerwehr.“ (Foto: Valentin)

Carina Soldan, Biedenkopf, 35 Jahre: „Ich bin Feuerwehrfrau, weil ich im Alter von zehn Jahren durch meinen Bruder in die Jugendfeuerwehr in Biedenkopf eingetreten bin und dadurch Spaß an der Sache gefunden habe. Mittlerweile ist die Feuerwehr mehr als nur ein Hobby für mich. Die Arbeit der Feuerwehr ist vielfältig und es geht darum, anderen zu helfen und sich gesellschaftlich zu engagieren. Vor allem macht mir die Arbeit bei der Feuerwehr Spaß, weil die Kameradschaft und der Zusammenhalt großgeschrieben wird.“ (Foto: Frankenberg)

Sebastian Pfeiffer, Dautphetal-Elmshausen, 30 Jahre: „Ich bin vor 20 Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten und habe es bisher keinen Tag bereut. Es macht Spaß zu helfen und den Nachbarn, Freunden und Bekannten im Ort ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Natürlich ist man auch ein bisschen stolz, denn es ist ja auch eine gute Sache, Menschen in Not zu helfen. Gerade wenn alle gemeinsam anpacken ist das schon beeindruckend, wie alles funktioniert und dann macht es Spaß und erfüllt alle Beteiligten.“ (Foto: P. Stein)

Peter Wedel, Gladenbach, 46 Jahre: „Ich bin in der Feuerwehr, weil es wie ein Virus ist, mit dem man sich infiziert und der einen nicht mehr loslässt. Ich habe zwischenzeitlich mal ein paar Jahre Pause gemacht, aber ich habe mich erst wieder wohl gefühlt, als ich wieder angefangen habe in der freiwilligen Feuerwehr aktiv zu sein. Es erfüllt einen und macht glücklich. Jeder, der einmal damit angefangen hat, den lässt es nicht mehr los. Neben der Zusammenarbeit ist es auch das technische, was dieses Ehrenamt ausmacht.“ (Foto: P. Stein)

Björn Reinberger, Steffenberg-Niederhörlen, 20 Jahre: „Ich kam über die Familie zur Feuerwehr. Bei uns hat jeder etwas mit der Feuerwehr zu tun. Angefangen habe ich damals natürlich in der Jugendfeuerwehr und bin dann klassisch an die Aufgaben der Aktiven herangeführt worden. Feuerwehr ist wichtig und es macht Spaß gemeinsam etwas zu bewirken. In den Übungen lernt man viel für den realen Einsatz. Und die Gemeinschaft mit den anderen Kameraden wächst dann mit jeder gemeinsam erfüllten Aufgabe.“ (Foto: P. Stein)

Lisa Baron, Breidenbach-Wolzhausen, 25 Jahre: „Ich bin in der Feuerwehr, weil ich durch meinen Papa von Anfang an im Feuerwehrmannleben war. Die Begeisterung hat sich auf mich übertragen.“ (Foto: Valentin)

Sebastian Rehm, 24 Jahre, Angelburg-Gönnern: „Ich bin in der Feuerwehr, weil hier die Kameradschaft und der Zusammenhalt aller Aktiven eine ganz besonders wichtige Rolle spielt. Und es macht mir Spaß, mit der Technik umzugehen, diese zu beherrschen.“ (Foto: Meistrell)

Laura Jeckel, Bad Endbach, 25 Jahre: „Ich bin eine Quereinsteigerin, die sich erst im Erwachsenenalter dazu entschieden hat, zur Feuerwehr zu gehen. Dementsprechend muss ich mich noch ein wenig in die Materie hineinfinden, aber ich bin gut aufgenommen worden. Es macht Spaß zu helfen und Verantwortung zu übernehmen.“ (Foto: Stein)

Jan Willms, Gladenbach, 33 Jahre: „Ich bin in der Feuerwehr, weil ich damit groß geworden bin. Nach der Jugendfeuerwehr folgten weitere Ämter bei den Aktiven. Je länger man dabei ist und je tiefer man in die Materie eintaucht, desto mehr Aufgabenbereiche und mehr Verantwortung kann man hier übernehmen. Gerade das taktische Vorgehen in Einsätzen und das Zusammenspiel von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind zwar fordernd, aber auch anspruchsvoll und erfüllend.“ (Foto: Stein)

Daniel Eger, Bad Endbach-Hartenrod, 34 Jahre: „Obwohl ich krankheitsbedingt nur am Übungsdienst teilnehmen kann, hängt mein Herz an der Feuerwehr. Ich komme ursprünglich aus Leipzig und bin aber seit 1999 in der Feuerwehr Hartenrod. Ich bin sehr gut aufgenommen worden und helfe, wo ich kann. Die Kameradschaft geht über die aktive Truppe hinaus und ich bin froh, dabei zu sein. Es macht seh viel Spaß die Aktiven zu unterstützen und selber diese Unterstützung zu erfahren.“ (Foto: Stein)

Martin Meißner, Biedenkopf-Breidenstein, 44 Jahre: „Ich bin Feuerwehrmann, weil die Feuerwehr für Kameradschaft, Zusammenhalt, Teamwork steht! Helfen macht Spaß und ich bin Teil einer verlässlichen Gemeinschaft mit echten Freunden. Bei der Feuerwehr habe ich mich auf vielen Gebieten von der Technik vieler Geräte und Maschinen, über die Brandbekämpfung, die Gefahrstoffeinsätze bis hin zur technischen Hilfeleistung weiterentwickelt, was mir auch im sonstigen Leben hilft. Das Engagement spricht von hoher Sozialkompetenz und fundierter Ausbildung in fast allen Bereichen. Als aktives Mitglied trage ich viel Verantwortung und habe als Führungskraft auch eine Vorbildfunktion. Gutes zu tun verschafft mir selbst ein positives Gefühl und ich werde, wie meine Kameraden größtenteils von der Bevölkerung wertgeschätzt.“ (Foto: Frankenberg)

Alexander Kreisl, Gladenbach-Diedenshausen, 22 Jahre: „Ich bin in der Feuerwehr, weil es eine sinnvolle Beschäftigung und ein Ehrenamt ist, in dem man viel Gutes tun kann. Gerade auch in kleineren Ortschaften ist es wichtig, zusammenzuhalten. Und wir haben bei uns zwar ein kleine, aber eine superaufgestellte Truppe, mit der man durch dick und dünn gehen kann. Der Zusammenhalt ist sehr wichtig, es macht Spaß gemeinsam Aufgaben zu bewältigen und man sammelt viele Erfahrungen, an denen man wächst.“ (Foto: Stein)

Daniel Schmidt, Steffenberg-Niedereisenhausen, 19 Jahre „Ich habe mit 16 Jahren in der Jugendfeuerwehr angefangen, mit den Aktiven zu üben. Mit 17 kam ich dann zur aktiven Truppe. Für mich bedeutet Feuerwehr Gemeinschaft, man lernt Freunde kennen und mit diesen zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu helfen. Als Teil einer Gruppe übernimmt man abwechslungsreiche Aufgaben und bekommt immer neuen Input.“ (Foto: P. Stein)

Stefan Rotter, Angelburg-Frechenhausen, 35 Jahre: „Ich bin in der Feuerwehr, weil ich so anderen Menschen Hilfe leisten kann, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Und es macht mir Spaß, wegen der sehr guten Zusammenarbeit und dem Teamgeist aller Hilfsorganisationen, die im Landkreis Marburg-Biedenkopf 24 Stunden, sieben Tage die Woche und 356 Tage im Jahr tätig sind. Alles läuft bei uns getreu dem Motto: Unsere Hilfe ist bunt.“ (Foto: Meistrell)

Carolin Fenner, Dautphetal-Elmshausen, 24 Jahre: „Ich bin eine von mittlerweile sieben aktiven Feuerwehrfrauen in der Einsatzabteilung und mir macht die Arbeit eine Menge Spaß. Auch mir wurde die Feuerwehr quasi in die Wiege gelegt und ich habe mich immer für die Feuerwehrtätigkeit interessiert. Nach der Jugendfeuerwehr bin ich dann in die Einsatzabteilung gewechselt und ich schätze die Kameradschaft innerhalb der Truppe sehr. Man hilft einfach gern.“ (Foto: P. Stein)

Patrick Böhringer, Steffenberg-Steinperf, 23 Jahre: „Ich bin seit meinem neunten Lebensjahr in der Feuerwehr von Steinperf. Angefangen habe ich natürlich der Jugendfeuerwehr und kam dann mit 18 zur aktiven Truppe. Für mich bedeutet Feuerwehr Zusammenhalt, Aufgaben gemeinsam lösen, Menschen zu helfen und sein Wissen an die Jüngeren weiterzugeben. Die jüngeren Mitglieder lernen von den Älteren und umgekehrt, so hat jeder die Möglichkeit sein Bestes zu geben und das stärkt das Gemeinschaftsgefühl.“ (Foto: P. Stein)

Mario Schmidt, Biedenkopf, 40 Jahre: „Ich bin gerne Feuerwehrmann, weil in der Feuerwehr noch echte Kameradschaft herrscht. Es macht Spaß mit der Technik umzugehen und im Team zu arbeiten. Als aktiver Feuerwehrmann habe ich schon viel erlebt. Nicht alles war schön, aber die positiven Erinnerungen überwiegen und sind ein Teil meines Lebens. Das Tolle bei der Feuerwehr ist, dass man wirklich etwas für die Menschen vor Ort tun kann und dabei effektiv Hilfe leisten kann.“ (Foto: Frankenberg)

Ulrich Schmidt, Angelburg-Lixfeld, 48 Jahre: „Ich bin in der Feuerwehr, weil ich schon immer ein großes Interesse an der Technik hatte. Zudem kann ich so mit meinem Hobby auch in Not geratenen Mitmenschen helfen.“ (Foto: Meistrell)