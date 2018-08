Feuerwehr löscht Flächenbrand

Gegen 10.50 Uhr hieß es Vollalarm für die Feuerwehren in Bad Endbach. Die Einsatzkräfte mussten zum elften Flächenbrand in dieser Trockenperiode ausrücken. Mit 500 Quadratmetern war es der flächenmäßig größte Brand. Das Feuer loderte auf einer Wiese unterhalb des Sportplatzes in Günterod in der Verlängerung der Straße „Auf dem Schipp“.

Örtliche Landwirte unterstützen die Löscharbeiten mit einem Tank voller Wasser

Alarmiert waren laut dem Gemeindebrandinspektor Jan-Niklas Aßmann die Wehren Günterod, Hartenrod/Schlierbach, Wommelshausen, Bottenhorn/Dernbach und Bad Endbach Mitte. Vor Ort war auch der Führungsdienst des Landkreises und der Gemeinde. Auch das große Tanklöschfahrzeug (TLF 4000 SL) aus Biedenkopf war alarmiert worden, musste aber nicht mehr eingreifen. Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrleute vor Ort.

„Wir haben von zwei Flanken angegriffen“, beschrieb Aßmann das Vorgehen der Einsatzkräfte. „So hatten wir das Feuer schnell unter Kontrolle.“

Von der großen in Brand stehenden Flächen sprang das Feuer auch über die Straße auf einen kleinen Schrebergarten über. Dort kam es allerdings laut Gemeindebrandinspektor Aßmann zu keinem größeren Schaden. Die Wasserversorgung stellten die Einsatzkräfte unter anderem mit einem großen Faltbehälter sicher. Auch die örtlichen Landwirte unterstützen die Löscharbeiten und stellten einen großen Wassertank zur Verfügung.

Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, gingen die Einsatzkräfte noch gegen vereinzelte Glutnester vor.