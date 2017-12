Feuerwurst und „Zündkerzen“ munden

Weihnachtsmarkt In Günterod gibt es für die Besucher Köstliches, Dekoratives und Unterhaltsames

Bad Endbach-Günterod Kleines Dorf – großes Spektakel: So fällt in Kurzform die Bilanz für den Weihnachtsmarkt in Günterod aus. Für dessen Organisation zeichnete zum achten Mal die Freiwillige Feuerwehr Günterod verantwortlich.

