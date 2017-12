Von Edgar Meistrell

Fichten fallen erst einmal nicht

FFH-Gebiet Patt in der Gemeindevertretung wird jetzt rechtlich geprüft

Steffenberg-Steinperf Der „Fichtenriegel“ im FFH-Gebiet nahe Steinperf steht noch. Und das wird bis ins Jahr 2018 auch so bleiben, denn die Ablehnung der Rodung, so wie es die Gemeindevertretung am 2. November beschlossen hat, ist keine Erlaubnis zum Holzeinschlag.

Copyright © mittelhessen.de 2017