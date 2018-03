Mountainbike

Flowtrail öffnet am 1. April

Bad Endbach Die Saison auf dem Bad Endbacher Flowtrail startet am Ostersonntag, 1. April, um 9.30 Uhr. Eine Woche später können die Mountainbiker dann auch erstmals in diesem Jahr den Liftshuttle am Hartenroder Skihang nutzen.

