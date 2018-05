Von Edgar Meistrell

Förderverein bringt Bad auf Vordermann

FREIZEIT Neue Pumpen senken Energiekosten in Niedereisenhausen erheblich / Eröffnung am Wochenende

Steffenberg-Niedereisenhausen Noch ist das Brummen der neuen Pumpen am großen Becken zu hören. Doch wenn am Wochenende das Freibad in Niedereisenhausen seinen Betrieb aufnimmt, wird lautes Geplanschte die Geräuschkulisse bestimmen.

