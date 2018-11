Frau verhindert Schlimmeres: Kind bei Unfall leicht verletzt

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr im Bereich der Vater-Jahn- und Hainstraße in Biedenkopf. An der Kreuzung hielten sich insgesamt mindestens vier zwölfjährige Kinder auf, als ein Bus von der Vater-Jahn-Straße aus nach links in die Hainstraße abbog. Im Zuge dieses Abbiegemanövers erhielt eines der Kinder einen Stoß von einer noch unbekannten Frau, die damit ein Erfassen des Kindes durch den Bus verhinderte.

Eingriff einer Frau verhindert Schlimmeres

Der Junge erlitt eine leichte Verletzung am Fuß. Er konnte nach der ärztlichen Untersuchung nach Hause.

Bislang kennt die Polizei weder die eingreifende Frau noch ergaben sich Hinweise zu dem Bus. Weder zur Farbe, noch zum Kennzeichen noch zur Beschriftung konnten die Jungs was sagen. Deshalb fragen die Beamten: Wer war am Donnerstag, 15. November, gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung? Wer hat dort Beobachtungen gemacht? Die Polizei bittet zur Klärung des Vorfalls insbesondere die Frau und weitere Zeugen, sich zu melden.

Hinweise an (0 64 61) 9 29 50. (red)