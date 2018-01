Von Martina Koelschtzky

Frau will nicht mehr in ihr Haus

Landgericht Opfer aus Biedenkopf lebt seit einem Überfall in großer Angst

Biedenkopf Vor dem Marburger Landgericht ist ein 35-jähriger Biedenkopfer angeklagt. Er soll am 1. August 2017 in der Nähe der Schutzhütte am Hasenlauf eine Anwohnerin überfallen haben. Die Frau hat seither Angst, ihr Haus zu bewohnen und ist aus Biedenkopf weggezogen.

