Freches und Fröhliches aus Franken

„Hüttengaudi“ ist bei der 700-Jahr-Feier von Schlierbach angesagt. Für das Samstagabendprogramm hat die Dorfgemeinschaft die Stimmungs- und Partyband „Bassd schO“ aus der Fränkischen Schweiz verpflichtet.

Bei den Vorbereitungen für das Konzert überließen die Organisatoren nichts dem Zufall. Auf der Suche nach geeigneten Musikern für die Jubiläumsfeier recherchierten die Schlierbacher zunächst im Internet. Anschließend traf das Team mit einer Eventagentur eine Vorauswahl und schaute sich schließlich zwei Bands live an.

„Bassd schO“ überzeugte die Dorfgemeinschaft aus mehreren Gründen, erklärt Ulrich Müller vom Präsidium. Neben dem vielfältigen Repertoire hätten die sechs Musiker auch ihr gutes Gespür für die Stimmung im Zelt bewiesen und das Publikum dann auch perfekt bedient. „Wir hatten einen sehr schönen Abend bei diesem Arbeitseinsatz“, erzählt Ulrich Müller mit einem Schmunzeln.

In einem kleinen Wirtshaus in der Fränkischen Schweiz nahm die Geschichte der Band ihren Lauf. Die Leidenschaft und Spaß an der Volksmusik führte die sechs Burschen zusammen. Der Name für ihre Combo war schnell gefunden: „Bassd schO“. Damit drückt der gefühlsmäßig eher zurückhaltende Franke das aus, was jenseits des Weißwurstäquators mit „spitzenmäßig“ oder „großartig“ und in München mit „pfundig“ beschrieben wird.

Zurückhaltend sind „Enderdainment“-König und Sänger Markus „Losi“ Looshorn sowie seine fünf Bandkollegen aber keinesfalls. Ihr Motto lautet: „fränkisch – fröhlich – saustark“. Bei ihren Songs lässt sich „Bassd schO“ von moderner Volksmusik, Partykrachern, Schlagern und aktuellen Hits aus den Bereichen Pop und Rock inspirieren.

Festzug am Sonntag, 19. August, soll ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsfests werden

Mit ihren modernen Arrangements hält die Stimmungsband ihr bayerisch-fränkisches Lebensgefühl hoch. Freche, humorvolle Texte und ein satter Sound sind die Markenzeichen von Markus Looshorn, Michael Bauer (Gitarre und Gesang), Florian Eckert (Akkordeon, Keyboard und Gesang), Mario Teichmann (Akustikgitarre und Gesang), Daniel Ruhland (Bass und Gesang) und Daniel Sebald (Schlagzeug).

In „Der Riss“ geht es um ein Loch in der Lederhose, das „Bratwurst-Lied“ ist eine Ode an das fränkische Nationalgericht. Mit einem Augenzwinkern werden auch die zwischenmenschlichen Beziehungen betrachtet – zum Beispiel in „Echte Männer“, dem Titelsong des zweiten Albums, oder in „Die Girls aus Franken“ sowie „Ein Rendezvous mit Paris Hilton“.

Das Konzert von „Bassd schO“ beginnt am Samstag, 18. August, um 20 Uhr im Festzelt auf dem Steinberg in Schlierbach. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Eintrittskarten für die „Hüttengaudi“ gibt es ab sofort in Bad Endbach in Monas Lottopoint (Landstraße 26) und in der Tourist-Information (Am Bewegungsbad 2) sowie in Hartenrod im s´Lädche (Schlierbacher Straße 3), im Friseursalon Koch (Poststraße 32), bei Getränke Plaum (Wetzlarer Weg 1), in der Metzgerei Dieter Seitz (Hauptstraße 53) und in der Avia Tankstelle Rose (Hauptstraße 62). Das Ticket kostet im Vorverkauf neun Euro und an der Abendkasse zwölf Euro.

Neben dem Konzert von „Bassd schO“ soll der Festzug ein weiterer Höhepunkt der 700-Jahr-Feier werden. Diese schlängelt sich am Sonntag, 19. August, ab 14 Uhr durch Schlierbach. Die gut 1,3 Kilometer lange Strecke führt vom Sägewerk durch den Ort hinauf zum Festplatz am Steinberg.

Noch können sich Vereine und Gruppen für den Festzug anmelden. Die Dorfgemeinschaft hat dazu auf ihrer Homepage ein Kontaktformular angelegt. Außerdem kann dort ein Anmeldeflyer heruntergeladen werden, um ihn später per Mail oder auf dem Postweg an die Organisatoren zu schicken.

Infos und Kontakt auf www.700jahreschlierbach.de oder eine E-Mail schicken an 700jahreschlierbach(at)gmx.de.