Von Christian Röder

BAUSTELLE

Freie Fahrt auf der B 62

Biedenkopf-Eckelshausen Die Aufhebung der Vollsperrung der Bundesstraße 62 in Eckelshausen und somit das Ende der zweiten Bauphase ist terminiert. Am Freitag, 27. Juli, ab 6 Uhr heißt es wieder: Freie Fahrt in beide Richtungen.

