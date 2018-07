Freie Fahrt zum Stadtfest

Die Vollsperrung der B 62 hat bei Anwohnern, Arbeitnehmern, ortsansässigen Firmen, Gewerbebetrieben und dem Einzelhandel starke Emotionen ausgelöst. Davon zeugen zahlreiche erboste Kommentare in sozialen Netzwerken, Leserbriefe und TV-Beiträge, in denen sie ihrem Ärger Luft gemacht haben.

In dieser Woche werden noch eine Trag- und Bindeschicht eingebracht, dann folgt die Deckschicht

Nun teilt die Stadt Biedenkopf am Donnerstag, 19. Juli, eine gute Nachricht mit: Die Arbeiten in der zweiten Bauphase liegen nicht nur voll im Plan, die Vollsperrung wird sogar einen Tag früher aufgehoben, als zunächst geplant.

„Wir als Stadt Biedenkopf teilen die Sorgen unserer Mitbürger. Deshalb war es uns ein besonderes Anliegen, dass die uns alle belastende Vollsperrung zeitgerecht wieder aufgehoben wird“, so der Erste Stadtrat Gerhard Hesse (CDU). Regelmäßig hat sich der Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt, Lothar Achenbach, über den Baufortschritt von Hessen Mobil und der Firma Herzog als der ausführenden Firma informieren lassen und für die Einhaltung des zeitlichen Ablaufs eingesetzt.

Die Mitglieder des Magistrats sowie die Ortsvorsteher von Biedenkopf, Heinz Olbert, und Eckelshausen Siegfried Engelbach konnten sich ebenfalls vom zeitgerechten Ablauf der Sanierungsmaßnahme überzeugen. Bernd Weber von Hessen Mobil erläuterte den Biedenkopfer Kommunalpolitikern nun den Fortgang der Baumaßnahme, die am Donnerstag, 26. Juli, soweit abgeschlossen sein soll. Dann soll auch die Vollsperrung aufgehoben werden. Ursprünglich sollte sie bis zum 27. Juli andauern.

In der aktuell laufenden Woche werde die Trag- und Bindeschicht eingebracht, die Deckschicht kommt am Dienstag, 24. Juli, an die Reihe. Für die Fein- und Restarbeiten, unter anderem die Markierungsarbeiten und die Anbringung der Schutzplanken haben die Baufirma und Hessen Mobil Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. Juli, vorgesehen.

Am Wochenende, 27. bis 29. Juli, wird der Verkehr dann wieder in beide Richtungen rollen, wie geplant und rechtzeitig zum Biedenkopfer Stadtfest.

In den vergangenen Tagen und Wochen waren in Eckelshausen vier Kolonnen mit bis zu elf Mitarbeitern der Firma Fritz Herzog und entsprechenden Geräten, teilweise auch am Samstag, im Einsatz.

Ab 30. Juli beginnt die dritte Bauphase mit der Sanierung der Marburger Straße, erfuhren die Kommunalpolitiker aus erster Hand. Dazu wird die angekündigte einseitige Sperrung der Marburger Straße in Richtung Buchenau vorgenommen.

In der dritten Bauphase wird der Verkehr im Kreuzungsbereich B 62 / B 453 über eine Ampelanlage geregelt

Der Verkehr Richtung Biedenkopf kann dann weiter fließen. Im Kreuzungsbereich B 62 / B 453 wird der Verkehr über eine Ampelanlage geregelt. Für die Verkehrsteilnehmer aus Biedenkopf, die in Richtung Marburg unterwegs sind, ist eine „kleine“ Umleitung über Dautphe und Friedensdorf notwendig.

„Damit dürfte sich die extrem angespannte Verkehrssituation deutlich entspannen und die Erreichbarkeit Biedenkopfs aus den Richtungen Gladenbach und Marburg wiedergegeben sein“, heißt es vonseiten der Stadt Biedenkopf.

„Auch die zusätzliche Belastung der Ortsdurchfahrten unserer Nachbargemeinden entfallen weitestgehend“, betonte Gerhard Hesse.