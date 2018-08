Freiheit währt noch  nicht mal einen Tag

Der 50-Jährige brach am Samstag, 18. August, am späten Nachmittag, unmittelbar nach seiner Haftentlassung in seine alte, aber zwischenzeitlich wieder vermietete Wohnung ein. Dort kam es zur Auseinandersetzung mit dem neuen Mieter. „Der Streit der beiden zu dieser Zeit deutlich alkoholisierten Männer endete für den neuen Mieter mit einem ambulanten Aufenthalt im Krankenhaus und für den anderen mit der Festnahme“, berichtet Polizeipressesprecher Martin Ahlich. Er hatte seinen Widersacher mit einem Messer leicht verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg hat der zuständige Richter Haftbefehl erlassen, sodass sich der Festgenommene nach nur kurzer Freiheit jetzt wieder in der Justizvollzugsanstalt befindet. (red)