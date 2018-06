Von Edgar Meistrell

Fristen für den Vertrag laufen ab

Steinbruch Sondersitzung des Steffenberger Gemeindevorstandes am Mittwoch

Steffenberg-Steinperf Die Entscheidung naht, so jedenfalls sieht es in Sachen Steinbruch-Vertrag nach der Haupt- und Finanzausschusssitzung am Montagabend aus. In dieser Woche laufen Fristen beider Vertragspartner zur Anerkennung des Werkes ab.

