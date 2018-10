Von Sascha Valentin

Fründt besucht Bad Endbach

POLITIK Landrätin übergibt Förderbescheide in Höhe von 75 800 Euro

Bad Endbach Landrätin Kirsten Fründt (SPD) hat sich in Bad Endbach über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde informiert. Unter anderem ging es um die unbefriedigende Situation der Feuerwehr in Bottenhorn, die in dieser Form wohl einzigartig im Landkreis ist.

