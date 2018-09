Fünf Verletzte bei Kellerbrand in Biedenkopf

EINSATZ Polizei hat keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung

Biedenkopf Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Biedenkopfer Schulstraße haben am Samstagabend (1. September) fünf Personen eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

