Von Heiko Krause

Für den Ernstfall bestens vorbereitet

Katastrophenschutz Landkreise und DRK eröffnen gemeinsames Zentrallager in Cappel

MARBURG-CAPPEL Ab sofort stehen für die Landkreise Marburg-Biedenkopf und Gießen in Cappel an einem Ort alle Materialien zur Verfügung, die im Notfall benötigt werden. Am Samstag wurde das neue Katastrophenfall-Zentrallager feierlich eröffnet.

Copyright © mittelhessen.de 2017