Von Edgar Meistrell

Fußgänger tödlich verletzt

Unfall Genaue Ursache wird noch untersucht

Cölbe-Schönstadt Noch an der Unfallstelle ist am Pfingstsonntag ein älterer Fußgänger in der Ortslage von Cölbe-Schönstadt seinen schweren Verletzungen. Der Hergang des Verkehrsunfalls ist noch unklar.

Copyright © mittelhessen.de 2018