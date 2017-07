Gäste aus Ungarn sind viel unterwegs

Partnergemeinde Steffenberger haben ein umfangreiches Programm ausgearbeitet

Steffenberg-Quotshausen Sieben ungarische Jugendliche plus Betreuerinnen, Fahrer und Bürgermeister sind derzeit in Steffenberg zu Besuch. Und am ersten Tag wird die Gastgebergemeinde erkundet.

