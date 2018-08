Gasleitung manipuliert: Explosion verhindert

Dies hätten die bisherigen Ermittlungen zutage gefördert, teilte Polizeisprecher Martin Ahlich am Dienstagvormittag mit. „Der frühzeitig bemerkte Gasgeruch und die Einleitung sofortiger Maßnahmen verhinderten eine mögliche Explosion.“

Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und bittet um sachdienliche Hinweise.

Die Beamten fragen: Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen 19.30 Uhr am Montag, 13 August, und 18 Uhr am Dienstag, 14. August, in dem noch gänzlich leerstehenden Mehrfamilienhaus am Beginn der Dautpher Rutwinstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat zu dieser Zeit im Haus oder in unmittelbarer Nähe Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat Arbeiten im Keller bemerkt und kann dazu nähere Angaben machen?

Sachdienliche Angaben dazu bitte an die Kripo Marburg, (0 64 21) 40 60. (red)