Von Christian Röder

Geisterhaus Wolfgruben öffnet am Samstag seine Pforten

HALLOWEEN Bis einschließlich 31. Oktober kann man sich in Wolfgruben ordentlich gruseln

Dautphetal-Wolfgruben In Wolfgruben wird es ernst: Die letzten Knochen werden zusammengesetzt und die Geister in Position gebracht. Am Samstagabend (27. Oktober) um 18.30 Uhr öffnet das Geisterhaus von Mark und Bettina Staats seine Pforten. Bis einschließlich Halloween kann man sich dort gruseln.

