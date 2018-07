Geklaute Acryl-Kuh ist wieder da – zersägt

Polizisten hatten die Kuh am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in Fronhausen gefunden. Den entscheidenden Hinweis zum Fundort lieferte der Besitzer des Vierbeiners.

Er hatte bereits Anfang Juli den Verdacht geäußert, dass sich die etwa 50 Kilo schwere Plastikfigur noch in Fronhausen befinde. Die Beamten stellten die in zwei Teile zersägten Acryl-Kuh dann tatsächlich in einem Keller des Anwesens sicher.

Die Kriminalpolizei Marburg ermittelt nun im Umfeld des Hauses nach dem mutmaßlichen Täter. Ein junger Mann, der dort wohnhaft ist, wurde bereits vor Ort zu dem Vorfall befragt. Er bestreitet allerdings jegliche Beteiligung an der Tat. Die Ermittlungen dauern an. (crö)